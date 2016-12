Michel & co: het moet beter

Hoe is ons land in 2016 door de centrumrechtse regering van Charles Michel bestuurd? We vermoeden dat u, net als wij, niet overloopt van enthousiasme. Onze economie doet het weer wat beter en de werkgelegenheid zit in de lift, maar danken we dat aan het beleid van de regering? Of is het gewoon het gevolg van de internationale conjunctuur?

Het meest ergerlijke verschijnsel in onze politiek was de tweedracht binnen de meerderheid. Vooral N-VA en CD&V zaten elkaar voortdurend in de haren, uitgerekend in een periode waarin eensgezindheid hard nodig was door grote problemen zoals de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis.

Kortom, het was geen fraai jaar. Als goede voornemens ooit op hun plaats zijn geweest, dan is het nu wel. Want in de eerste helft van 2017 staat de regering voor enorm belangrijke beslissingen over de toekomst. In de komende maanden moet het gebeuren, want daarna belanden we in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 (lokaal) en 2019 (nationaal).

Het ziet er voorlopig nog niet zo goed uit. Er moeten akkoorden worden gesmeed over de vennootschapsbelasting, de meerwaardetaks en de Arco-aandelen. Tegelijk moet de begroting worden gesaneerd om de tekorten binnen de Europese normen te houden en de staatsschuld te beperken. Schijnbaar minder acuut, maar nog veel belangrijker zijn de structurele maatregelen die moeten worden genomen om de vergrijzing en de hervorming van ons energielandschap te kunnen financieren. En daarmee doen we nog maar een bescheiden greep in de koekjestrommel.

Onze regering zal deze herculeswerken moeten aanpakken in een uitzonderlijk somber internationaal klimaat. Europa staat voor de Brexit en in belangrijke lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland komen er verkiezingen aan die de Europese eenheid nog meer kunnen beschadigen. En dan zwijgen we nog over de mogelijke effecten van de intrede van Donald Trump als president van de VS vanaf 20 januari.

We zouden graag een meer optimistische prognose schetsen voor 2017. En dat willen we bij deze ook doen. Als onze verkozen machthebbers al eens beginnen met het vegen voor eigen deur, dan kunnen we onze beperkte middelen tenminste eensgezind inzetten voor een maximaal resultaat in een jaar waarin de wereldorde op haar grondvesten zal daveren. Eendracht maakt macht. Dus: graag goede voornemens voor een mooie doorstart van onze regering. Is dat te veel gevraagd in ruil voor onze stemmen?

We wensen u een mooie jaarwisseling en een fantastisch 2017!