Indrukwekkend: staande ovatie voor operadebuut van 11-jarig wonderkind

In Wenen is het operadebuut in première gegaan van Alma Deutscher. Het Britse meisje is amper 11 jaar oud en wordt nu al gezien als de ‘nieuwe Mozart’. Ze componeerde ‘Assepoester’ volledig zelf en kreeg een staande ovatie.

De legendarische Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart verwonderde zelf ruim twee eeuwen geleden Europa op jonge leeftijd. Echt blij is de Britse Alma echter niet met de vergelijking. ‘Het is veel interessanter om Alma te zijn dan iemand anders’, is haar vaste reactie.

Op haar derde begon Alma met het spelen van piano en viool, op haar vierde begon ze melodieën te verzinnen, op haar zevende componeerde ze haar eerste opera, op negende haar eerste vioolconcerto. In 2013 bracht ze haar eerste plaat uit, The Music Of Alma Deutscher. Ze trad op in Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Uruguay, de Verenigde Staten, Japan en Zwitserland.

Pompoenen en muiltjes zijn onnozel

En donderdag ging haar eerste opera “Assepoester” in première in Wenen. Die duurt 2,5 uur en de muziekpartituur telt maar liefst 237 pagina’s. Pompoenen of muiltjes ontbraken, want dat vond ze maar een onnozele manier om Assepoester af te beelden. “In plaats van een schoen leidt in mijn opera een melodie tot de identiteit van Assepoester”, verdedigde Alma haar keuze.

Het publiek was vol lof. Het meisje en haar opera kregen een staande ovatie die meer dan 10 minuten duurde, zo klinkt het bij haar management. “Natuurlijk ben ik heel trots”, reageerde ze zelf. “Mocht iemand me een jaar geleden gezegd hebben dat mijn opera in Wenen zou spelen, ik zou gedacht hebben dat het een grap was”.

Inspiratie tijdens touwtjespringen

De inspiratie voor haar operadebuut kreeg ze meestal tijdens het touwtjespringen. “Ik neem mijn touw ook mee naar de repetities en spring tijdens de pauzes”, vertelde het meisje. “Niemand vindt dat erg, want ik ben nog maar elf en mij geeft het inspiratie.”

Foto: ISOPIX