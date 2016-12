Deze dakloze man vond een winkelzak vol spullen. Wat hij daarmee deed, leverde hem nog meer op

Gary leeft al enkele jaren op straat. Toen hij deze week in een telefooncel in Liverpool een winkelzak zag staan, kon hij de eigenaar niet meer vinden. In de tas zat een nieuw ongedragen kostuum en nog wat kleren ter waarde van meer dan 160 euro.

“Hij had het gemakkelijk kunnen verkopen, zo’n zak met kleren”, klonk het bij managementteam van Greenwoods Menswear, de winkel waarvan de tas afkomstig was. Dat deed Gary echter helemaal niet. Integendeel, hij zocht eerst wanhopig rond naar de eigenaar om nadien de winkel te bellen om de rechtmatige koper op te kunnen sporen.

“Normaal weten we dan echt niet wat doen”, vertelde Les, de winkelmanager. “Het toeval wil dat een vriend van de koper zijn telefoonnummer had achtergelaten, omdat hij op zoek was naar deeltijds werk.” Dat lieten ze ook weten aan de dakloze man en even later spraken de twee af. Gary kreeg de kans om in persoon het kostuum terug aan zijn rechtmatige eigenaar te geven.

“Ik weet dat ik het had kunnen verkopen, maar ik ben zo niet”

Gary had geen seconde getwijfeld om dat te doen. “Die jongen had het net gekocht. Hij had dat sowieso voorzien voor een speciale gelegenheid: een trouw, een begrafenis, een feest. Ik wilde echt dat hij het terug zou krijgen. Ik weet dat ik het had kunnen verkopen, maar zo ben ik niet.”

Mensen komen vaak naar Gary toe om hem twee liter sterke drank te geven, maar dat wil hij helemaal niet. Hij krijgt tranen in zijn ogen, wanneer hij vertelt dat hij nergens kan naartoe gaan zonder dat mensen denken dat hij gaat stelen door zijn sjofele uitstraling. Gary is clean, doet geen drugs en bedelt niet. “Ik ben niet speciaal of zo, ik deed gewoon wat juist is. Die jongen was heel blij om datgene terug te krijgen waar hij zelf vast hard voor gewerkt had.”

De echte eigenaar van de winkelzak, Lewis Roberts, was zo aangedaan van het hartverwarmende gebaar van de dakloze dat hij zijn verhaal deed op Facebook. Daar had hij alleen maar lof voor Gary, want hij besefte dat de inhoud van zijn winkelzak meer kostte dan de dakloze man heeft aan bezittingen.

Het tij keert dankzij zijn hartverwarmende reactie

Gary heeft ondertussen zelfs een jobaanbieding gekregen, dankzij zijn eerlijke reactie. Ook verschillende sympathisanten hebben al samengelegd om met een crowdfundingscampagne geld in te zamelen voor de dakloze.

Ook de winkel van het kostuum, Greenwoods Menswear, wil Gary verder helpen. “Toen we hoorden hoe blij onze klant was dat hij zijn pak terug had, dat deed ons allemaal glimlachen. Fantastisch toch! Hij hielp onze klant, nu is het aan ons om hem te helpen.” Gary kreeg van hen een luxe warme jas om hem warm te houden en hij krijgt ook een kostuum voor zijn aankomende sollicitaties.

“We hopen met zijn allen dat 2017 een beter jaar wordt voor Gary.”