Beveren-Waas -

In het bedreigde polderdorp Doel zal het zaterdagavond rustig zijn. Oudjaar vieren is voor de weinig overgebleven Doelenaren telkens weer een soort van overwinning. Weer een jaar gewonnen tegen de grote havenbonzen. Maar 2016 was toch wel een heel bewogen jaar voor het polderdorp. Hoe blikken de Doelenaren er nu zelf op terug? En vooral: wat mogen we hen wensen voor het komende jaar?