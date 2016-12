Saskia (48) na het dodelijk ongeval van fotograaf Marc Lagrange: “Ik wil alleen nog met positieve mensen omgaan”

Ik wil alleen maar met leuke en optimistische mensen omgaan. Wanneer mensen met me meeleven en zielig gaan doen, wend ik me af. Ik kan er gewoon niet tegen”, zegt Saskia Dekkers (48). De styliste verloor op kerstdag 2015 haar man in een ongeval op Tenerife: fotograaf en haar grote liefde Marc Lagrange (58). “Sindsdien voel ik een enorme leegte.”