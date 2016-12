“Een beiaard in Puurs, dat wordt hét moment van 2017”

Puurs - 2017 wordt een heel belangrijk jaar voor Puurs. Dan bestaat de gemeente 725 jaar. Hoogtepunt wordt de installatie van een beiaard met vijftig klokken in de kerktoren. Vanaf mei zal de beiaard te horen zijn en wellicht wordt er dan elk uur een deuntje gespeeld.

Dat er ooit een beiaard in de Sint-Pieterskerk zou komen, stond bijna in de sterren geschreven. “Het idee voor een beiaard leefde al heel lang in Puurs. De klokkentoren is al bijna driehonderd jaar uitgerust met een ruimte waar klokken voor een ­beiaard in kunnen hangen. De toren kan zo een zwaar gewicht ook aan. Bovendien noemen ze de Puurse kerk niet voor niets de kathedraal van Klein-Brabant. Het is en blijft met haar witte zandsteen een van de mooiste kerken uit de streek”, vertelt Hans Verstraeten. Hij is een van de drijvende krachten achter de Puurse beiaard.

De Puurse beiaardvereniging is twee jaar geleden gestart met de voorbereidingen voor de beiaard. “Het allerbelangrijkste was natuurlijk het vinden van de financiële middelen om de klokken aan te kopen. Alles samen hadden we ongeveer 250.000 euro nodig. Een groot deel van het geld is intussen ingezameld dankzij de bedrijven. Een deel is er gekomen via crowdfunding, de verenigingen en gewone Puursenaren. Gulle schenkers blijven natuurlijk welkom, want we zijn er nog niet helemaal.”

Alles samen installeert de vzw vijftig klokken in de Puurse kerktoren. “Eerst dachten we aan een beiaard met 41 klokken, maar na een gesprek met een beiaardier werd duidelijk dat we dan een niet-complete ­beiaard zouden hebben. Dan kunnen niet alle melodieën gespeeld worden. Daarop hebben we de knoop doorgehakt en kozen we voor een instrument met vijftig klokken. De beiaard wordt uiteindelijk een uithangbord voor Puurs en gaat honderden jaren mee.”

Op dit ogenblik zijn de meeste klokken voor de Puurse beiaard al gegoten. “Op 8 april hijsen grote kraanwagens de klokken in de toren. Langs buiten, want via de binnenkant van de kerk is geen optie. Eenmaal de klokken op de juiste hoogte hangen, trekken we ze via de galmgaten naar binnen.”

Op 21 mei wordt de beiaard ingespeeld. “Dat is D-day. Het wordt voor mij een van de belangrijkste dagen van 2017. Net als voor de geschiedenis van Puurs. Onze gemeente beschikt dan eindelijk over een beiaard.”