Antwerpse moeder die zeven jaar vastzat op Seychellen is weer thuis

Deurne - Natascha Breugelmans uit Deurne is na een vervroegde vrijlating weer thuis. Ze landde vanmiddag op Brussels Airport. De vrouw zat zeven jaar in de gevangenis op de Seychellen. Ze had drugs gesmokkeld, naar eigen zeggen om te vermijden dat haar kinderen op straat zouden belanden. Nu ze weer thuis is, kan ze hen eindelijk terugzien. “Het voelt allemaal zo onwezenlijk”, zegt ze.

“Woensdag werd ik bij de gevangenisdirecteur geroepen”, vertelt Natascha. “Ik mocht de gevangenis onmiddellijk verlaten. De volgende dag zat ik op het vliegtuig naar huis. Het is onwezenlijk, het ging allemaal zo snel. Jaren heb ik hier naar uitgekeken, en nu weet ik niet hoe ik me moet voelen.”

Zwanger van cipier

Natascha kreeg naar eigen zeggen gratie van Danny Faure, de president van de Seychellen. Ze werd in de gevangenis zwanger van een cipier, en denkt dat haar vrijlating een poging is om de zwangerschap in de doofpot te steken.

Foto: Herman Ricour

Hoe dan ook betekent haar vrijlating dat ze weer thuis bij haar zoon en dochtertje kan zijn. Een derde dochter verblijft bij haar ex-partner. Op de effectieve hereniging is het echter nog wachten tot dinsdag. “Mijn mama werd aangesteld als pleegmoeder van mijn zoon en dochter”, vertelt ze. “Daarom zal de hereniging onder toezicht van Pleegzorg Vlaanderen gebeuren. Bij mijn kinderen zijn, dat is al wat ik nu wil. Dat, en een warme douche.”

Vijfhonderd gram heroïne

Natascha was in 2010 door de NDEA (National Drugs Enforcement Agency) van de Seychellen betrapt nadat ze vijfhonderd gram heroïne het land in had gesmokkeld. Dat had ze gedaan omdat ze in geldnood zat en op straat dreigde te belanden omdat ze de huur niet kon betalen.

Er was haar 10.000 euro beloofd. Maar de man aan wie de drugs had afgeleverd, verried haar in ruil voor strafvermindering. In 2011 werd ze veroordeeld tot tien jaar cel. Daar zat ze er dus uiteindelijk zeven van uit.