“Onze adem ingehouden en door de rook naar binnen”

Heist-op-den-Berg - Herman Peeters was zondag één van de zes politiemensen die nog twee bewoners uit het appartementsgebouw aan de Binnenweg heeft gehaald toen alles al vol rook hing. Het is de tweede keer op vijf jaar tijd dat hij zo’n heldendaad verricht.

Toen op kerstdag de zware brand uitbrak in de ondergrondse garage van het appartementsgebouw aan de Binnenweg, waren er verscheidene politiemensen aanwezig in het commissariaat. “Toen we hoorden dat er een brand woedde in een appartementsgebouw, zijn we met verschillende ploegen ter plaatse gereden. Een appartement, dan besef je dat de kans op een evacuatie heel groot is en dat alle helpende handen welkom zijn”, zegt inspecteur Herman Peeters. “Bij onze aankomst waren de bewoners het gebouw al aan het verlaten maar we hoorden van hen dat er in één van de appartementen zeker nog twee mensen aanwezig waren. Op dat ogenblik was de brandweer nog niet ter plaatse en hebben wij, ondanks de rook, niet geaarzeld.”

“We hebben onze adem zo lang mogelijk ingehouden en hebben de toegangsdeur van de flat met een stormram ingebeukt. Op dat ogenblik lagen de mensen nog te slapen en wisten ze totaal niet wat er zich in het appartementsgebouw afspeelde.”

Herman en zijn collega’s Manuela, Neill, Hugo, Kathy en Bram begeleidden de twee naar buiten en vingen ze daar op in een verwarmde combi. “Ze waren net op tijd buiten. Eén minuutje later en het was niet meer te doen om nog binnen te gaan. De rook werd veel te hevig.”

Enkele jaren geleden haalde Herman, toen met drie andere collega’s, ook al eens drie kinderen uit een brandend gebouw in Booischot.

Herman wil niet horen dat hij een held is. “En mijn collega’s ook niet. Het draait hier ook niet om mij alleen maar om zes politiemensen die bij de actie betrokken waren. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen. Het is toch niet meer dan logisch dat je mensen die in nood zijn probeert te helpen. Pas op, mijn collega’s en ik hebben duidelijke afspraken gemaakt: als de rook teveel op onze adem zou pakken, zouden we terugkeren.”

Ook korpschef Luc Geens reageerde vol lof over het werk van zijn manschappen.