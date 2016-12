Goffin sluit seizoen af met stuntzege tegen nummer één Murray

David Goffin (ATP 11) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het Mubadala World Tennis Championship (hardcourt/250.000 dollar) in Abu Dhabi.

Op het exhibitietoernooi als voorbereiding op het nieuwe seizoen haalde Goffin het in de halve finales verrassend in twee sets van de Schot Andy Murray, de nummer een van de wereld in het mannentennis: 7-6 (7/4) en 6-4.

Foto: REUTERS

Donderdag haalde Goffin, die debuteert in Abu Dhabi, het in de kwartfinales al van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12). In de finale neemt de Luikenaar het zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Milos Raonic (ATP 3) en de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP 9), die donderdag zijn wederoptreden vierde nadat hij wegens een aanslepende polsblessure voortijdig een punt achter het vorige seizoen had moeten zetten.