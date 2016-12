Hier dansen de Kempenaars 2016 uit

Niet alleen de Mega Sylvester Night in zaal Axion in Geel is een jaarlijkse voltreffer op oudejaarsavond. Foto: RR

Geel / Herentals / Turnhout / Arendonk - De Kempenaars lijken niet van plan stilletjes bij het haardvuur naar 2017 af te tellen. Ze wuiven het jaar nog het liefst al dansend en feestend uit op een van de vele megafuiven of in het jeugdhuis.

In de stille Kempen? Kempenaars zijn stugge en zwijgzame mensen? Niet van oud op nieuw, want dan laat menig streekgenoot het onstuitbare feestbeest diep in hun binnenste gewoon los. Hoewel veel mensen de oudejaarsnacht gezellig thuis aan de feestdis doorbrengen, kiezen minstens evenveel anderen om 2017 binnen te rollen tijdens een nachtje met het betere doorzakwerk. Aan megafuiven is in onze regio geen gebrek. En wie er geen in eigen dorp vindt, kan gebruikmaken van de feestbussen van De Lijn om een stapje in de (fuif)wereld te zetten.

Met ronkende namen als New Years Eve en Mega Sylvester Night hebben inwoners van Geel en omstreken al enkele jaren de keuze uit twee grote spektakels. Na vier uitverkochte edities twijfelde horecazaak brasserie De Post geen moment om opnieuw zijn New Year’s Eve in fuifzaal De Waai op te zetten. Dat feestje hanteert wel een ondergrens van 22 jaar. De Mega Sylvester Night in sporthal Axion viert zijn elfde verjaardag en mikt dan weer nadrukkelijk op een jonger publiek, met een resem dj’s die hun sporen verdienden op festivals of in dancings.

Herentals en Turnhout

Ook in Herentals en Turnhout lonken telkens meerdere grote eindejaarsfeesten naar de jeugdige feestvierders. In Herentals palmt New Year’s Eve –voor een keer in lange tijd niet in handen van de lokale basketbalclub- zaal ’t Hof op de Grote Markt in, terwijl Kiss Me On New Year’s Eve twee feestruimtes in de sporthal van Noorderwijk bezet. Een busdienst verbindt de Herentalse deeldorpen. In Turnhout is er flinke concurrentie tussen twee eindejaarsfeestjes. Jeugdhuis Wollewei gooit er dit jaar weer een volslagen gratis editie van zijn traditionele Ouwejaarsfuif tegen aan en hoopt met de Blote Basten Bar een extra attractie in huis te hebben. Op het Warandeplein vindt voor de tweede keer de New Year’s Eve Deluxe in een verwarmde tent plaats.

Andere klassiekers op de eindjaarsavondagenda zijn de Strikskesparty in de Arendonkse Bemdhal, de Oudejaarsavondfuif in het Parochiecentrum van Kasterlee en New Year’s Eve in de Gemeentehal van Vosselaar. Toch wordt ook met een traditie gebroken: er komt wegens privé- en financiële reden geen tiende editie van De Nacht Van (2017) door Scouts van Wechelderzande (Lille) in parochiecentrum De Zandfluiter. Megaevenementen zijn er niet te vinden in Hoogstraten, Mol of Westerlo, al laten de lokale jeugdhuizen als Phoenix (Westerlo) en Cahier de Brouillon (Hoogstraten) de jaarovergang evenmin ongemerkt passeren. Ook dancings Desire in Vosselaar en Club Reflex in Westerlo doen 2016 knallend uitgeleide.