Baby met hersentrauma opgenomen in ziekenhuis, ouders gearresteerd voor kindermishandeling

Een koppel uit Geraardsbergen is gearresteerd op verdenking van zware kindermishandeling. Hun dochtertje is met een zwaar hersentrauma opgenomen in het ziekenhuis, schrijft Het Laatste Nieuws. Papa Xavier V. zou het meisje van amper drie maanden oud hard door elkaar geschud hebben.

Hij noemt zich op facebook “De Beste Papa”, maar nu zit Xavier V. in de cel voor de mishandeling van zijn dochtertje. Het meisje dat amper drie maanden oud is, ligt in een kunstmatige coma in het UZ van Gent, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Xavier V. zou het meisje door elkaar geschud hebben toen zijn partner Rebecca D.R. in de badkamer was. De man werd door de politie van Geraardsbergen gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Rebecca D.R. werd meegenomen omdat ze mogelijk op de hoogte was van het agressieve gedrag van haar partner.

15 uur op balkon

Het meisje is het tweede kind op korte tijd dat in kritische toestand in het ziekenhuis na door mishandeling door de ouders. Maandagavond werd een jongen van 6 in levensgevaar naar het ziekenhuis bracht. De jongen had 15 uur lang op het balkon van zijn woning in Sint-Joost-ten-Node moeten staan, slechts gekleed in een dunne pyjama. “Omdat Jezus het zo wil”, vonden zijn ouders. Ook het tweelingzusje van de jongen vertoonde sporen van ondervoeding en kindermishandeling. De Franse moeder (31) van de tweeling en hun Belgische stiefvader van 21 werden gearresteerd.