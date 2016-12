Bart De Wever blikt terug en kijkt vooruit: “Onze stad zal er beter uitzien”

Antwerpen - Een hele week lang kregen de leden van het Antwerpse stadsbestuur en de fractieleiders in de gemeenteraad de kans om een oordeel te vellen over de verwezenlijkingen van het stadsbestuur en de gebeurtenissen van het jaar. Op de laatste dag van het jaar is de beurt aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) om te antwoorden op deze vijf vragen.

1. Wat was de belangrijkste Antwerpse gebeurtenis van 2016?

Vuurwerk voor de Tall Ships Races Foto: WH

Antwerpen bruiste in 2016 enorm. Van Zomer van tot Winter in Antwerpen. Van Tall Ships Race tot het eerste ATP-tennistoernooi in jaren. Miljoenen Antwerpenaars en bezoekers genoten van de vele evenementen, concerten, buurtfeesten en voorstellingen in onze stad. Ondertussen blijven we enorme stappen vooruit zetten om onze stad nog levendiger en bruisend te maken. In november opende de volledig vernieuwde en prachtige Elisabethzaal, die de harten van alle cultuurminnende Antwerpenaars zal veroveren en bezoekers naar onze stad zal lokken. Dat is uitstekend nieuws voor onze tewerkstelling en middenstand. Er beweegt enorm veel in de stad.

2. Wat was nationaal of internationaal de belangrijkste gebeurtenis van 2016?

Nationaal blijven mij uiteraard de verschrikkelijke aanslagen in Zaventem en Brussel bij. Op internationaal vlak is 2016 duidelijk het jaar van de “opstand tegen de elite”, met Brexit en de verkiezing van Donald Trump.

3. Wat was de belangrijkste verwezenlijking van het stadsbestuur?

Halfweg deze legislatuur kan het stadsbestuur sterke geloofsbrieven voorleggen. De criminaliteit is met een kwart gedaald. Het veiligheidsgevoel neemt toe. Er wordt meer ingezet op armoedepreventie en een betere opvang voor dak- en thuislozen. We hebben de financiën van de stad verder gesaneerd door slim te besparen en tegelijk meer te investeren. Bijvoorbeeld in onderwijs, waarvoor de investeringsmiddelen verdubbeld zijn.

De Scheldekaaien worden heraangelegd Foto: Concentra

En we versterken de jobcreatie in Antwerpen door onze grote economische sectoren als de haven, de chemie, de diamant, de detailhandel en de creatieve economie sterker op de kaart te zetten. Met economische missies, en met een ondernemersgezinde instelling. Antwerpen is ook dé shoppingstad van de Lage Landen.

Onze stad verandert. Nieuwe wijken zoals Nieuw-Zuid, landmarks die eindelijk heropgewaardeerd worden zoals de Handelsbeurs en het Steen, nieuwe parken, de heraanleg van de Scheldekaaien, het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk… Antwerpen zal er binnen enkele jaren beter uitzien en leefbaarder zijn.

4. Wat kon het stadsbestuur anders doen in 2016?

Er zit enorm veel jong ondernemerstalent in de stad dat resoluut de kaart trekt van de nieuwe economie die van Antwerpen een slimme, digitale stad zal maken. In 2016 hebben we op dat vlak enorme stappen vooruit gezet. StartupVillage is geopend, waar jonge bedrijven kunnen doorgroeien en in contact kunnen komen met de vele internationaal toonaangevende bedrijven die onze stad rijk is. En we realiseren ook BlueGate op de voormalige site van Petroleum Zuid. Daar zullen innovatieve spelers de logistiek, haven en chemie van morgen mee vorm geven.

Deze positieve evolutie is enorm belangrijk voor het Antwerpen van de toekomst. Toch is dit nog niet voldoende. We moeten helpen om al onze sectoren in de nieuwe economie te kantelen. De “sense of urgency” en het maatschappelijk bewustzijn daarover zijn nog niet sterk genoeg.

5. Wat wil u in 2017 zeker aanpakken of veranderd zien?

sluikstort Foto: rr

Het invoeren van systematisch nachtelijk toezicht in de stad om sluikstort en overlast beter aan te pakken. Dankzij nachtelijk toezicht maken we Antwerpen veiliger en properder.

We maken ook werk van het versterken van onze digitale dienstverlening. Door steeds meer digitaal te werken, zorgen we er ook voor dat er capaciteit vrijkomt om de Antwerpenaars die digitaal niet mee zijn beter te begeleiden. De dienstverlening gemakkelijker en sneller maken voor alle Antwerpenaars is daarbij het doel.