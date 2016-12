Philip Heylen: “Ik, burgemeester van Antwerpen? Zeg nooit nooit”

Antwerpen - “Elke dag wilde ik burgemeester van Antwerpen zijn.” Dat zegt Antwerps ereschepen Philip Heylen (49) in een interview in De Morgen. Heylen stapte in november op als schepen van Cultuur en stapte over naar de privésector. Dat hij ooit nog wel zijn grote droom zal waarmaken wil Heylen niet helemaal uitsluiten. In het interview doet Heylen nog een andere onthulling.

Philip Heylen kondigde in 2016 totaal onverwacht aan dat hij na twaalf jaar zou opstappen uit het Antwerpse stadsbestuur om een nieuwe carrière te beginnen bij de holding Ackermans & van Haaren. Tot aan de verkiezingen van 2018 blijft hij wel fractieleider van de CD&V in de gemeenteraad.

In een interview met de krant De Morgen verklapt Heylen dat het altijd zijn droom is geweest om burgemeester van Antwerpen te worden. “Mijn kantoor lag op de hoek van de Grote Markt en de Wisselstraat en van daar keek ik dus op naar het stadhuis. Elke dag dacht ik: dit is het schoonste gebouw dat ik ken. […] Niets kan tippen aan de job van burgemeester van Antwerpen, de schoonste job in de politiek.”

Nu Heylen de stap naar de privé heeft gezet, lijkt de kans om de burgemeesterspost te bekleden definitief verkeken, of toch niet? “CD&V was in Antwerpen altijd te klein en andere partijen te groot om kans te maken op die positie. Maar zeg nooit nooit. Wie had de brexit verwacht of Trump? Niemand. Misschien komen er nog politieke verrassingen op ons af. Dat zou pas geweldig zijn!”

Tattoo

In het interview doet Heylen nog een andere onthulling, weliswaar van een heel andere orde. Boven zijn linkervoet heeft Heylen recent een tattoo laten plaatsen. In kapitalen staat er: ‘ZE NA KALM’. Heylen liet de Antwerpse uitspraak plaatsen ter herinnering aan zijn dit jaar overleden neef Lenn Dauphin. “Lenn zei me altijd ‘Ze na kalm’ als ik ergens een toespraak moest houden en me afvroeg wat ik nu weer moest zeggen.”