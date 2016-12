Crevits pompt 5 miljoen extra in school- en studietoelagen

Brussel - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt dit jaar 5 miljoen euro extra uit voor de uitbetaling van school- en studietoelagen, waardoor 11.466 jongeren hun toelage deze week nog krijgen. Met het extra geld komt het budget voor school- en studietoelages in 2016 uit op 173 miljoen euro, net boven dat van vorig jaar (172 miljoen).

In het Nederlandstalig onderwijs heeft een op de vier gezinnen recht op een school- of studietoelage. De afdeling School- en Studietoelagen gaat na wie er de afgelopen jaren een toelage kreeg en nog ingeschreven is in een erkende gesubsidieerde onderwijsinstelling in Vlaanderen. Voor zij die zelf geen nieuwe aanvraag indienden, neemt de overheid zelf het initiatief om een dossier op te starten. In het schooljaar 2015-2016 is met 116.000 een recordaantal automatische dossiers opgestart.

Daarnaast is ook het aanvraagformulier voor school- en studietoelagen vereenvoudigd. Dat telt nu nog maar twee in plaats van acht pagina’s.