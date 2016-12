Rusland reageert: lijst klaar met 35 Amerikaanse diplomaten om land uit te zetten

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft een lijst van 35 Amerikaanse diplomaten aan president Poetin voorgelegd om het land uit te zetten. Dat is een reactie van Rusland op de beslissing van president Barack Obama om 35 Russische diplomaten uit de VS te zetten.

Die beslissing had president Obama genomen als sanctie tegen Rusland omwille van de veronderstelde inmenging van de Russen bij de Amerikaanse verkiezingen, waarvoor de FBI nu harde bewijzen heeft.

Rusland had al eerder gezegd dat het ‘adequaat’ zou reageren. Het land heeft daar intussen de eerste stappen voor genomen. Zo heeft Buitenlandminister Lavrov een lijst van 35 personen opgesteld. Daarop staan 31 personeelsleden van de Amerikaanse ambassade in Moskou en vier van het Amerikaanse consulaat generaal in Sint-Petersburg.

Lavrov Foto: EPA

“We kunnen deze beledigingen natuurlijk niet onbeantwoord laten”, zegt Lavrov aan het Russische persbureau TASS. “Wederkerigheid is de wet van diplomatie en buitenlandse relaties. Dus we hebben een lijst voorgelegd van 35 ‘persona non grata’.”

Daarnaast zouden Russische functionarissen in een eerste reactie al de sluiting van de Anglo-Amerikaanse School of Moskou eisen. Daar gaan veel Amerikaanse en Britse kinderen van hooggeplaatsten naar school. De woordvoerster van de Russische minister van Buitelandse Zaken ontkent dat de school (al) gesloten is. Ook het vakantiehuis van de Amerikaanse ambassade in Serebryany Bor, in de buurt van Moskou, zou gesloten worden.