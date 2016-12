Beautyblogster deelt bizar trucje om je op te maken

De Pakistaanse beautyblogster Laiba Zaid heeft goed nieuws voor dames die eyeliner willen aanbrengen, maar niet over een vaste hand beschikken. Met een vork bekom je snel een mooi resultaat, zo blijkt uit een van haar Instagramfilmpjes dat al meer dan een miljoen keer is bekeken.

Eyeliner in orde? Dan hoef je de vork volgens Zaid nog niet in de vaatwas of besteklade te schuiven. Je kan er volgens haar ook goed je wenkbrauwen mee bijwerken en je neus contouren, mocht dat nodig zijn. De blogster doet het trucje makkelijk lijken, maar is vast niet verantwoordelijk voor ongelukjes zoals een tandje van de vork in je oog of neusgat.