Zijn de hoogdagen van Adele voorbij?

Waar ze in 2015 nog alle records brak met haar single 'Hello', lijken de hoogdagen van Adele voorbij. Samen met Justin Bieber belandde 25, het derde album van de Britse zangeres, in de top drie van 'meest ongewenste kerstcadeautjes van 2016'.

Het album '25' van Adele is deze kerst het minst gewenste cadeautje onder de kerstboom. Op twee staat 'Purpose' van Justin Bieber, op drie '93' van Now!, op vier 'Made In the AM' van One Direction en op vijf 'A Head Full of Dreams' van Coldplay.

In Engeland werden deze albums 48 uur na kerst het meest verkocht aan tweedehandssite Music Magpie. Het album van Adele werd daar meer dan 32.000 keer aangeboden, het album van Justin Bieber 25.000 keer.

Een fout kerstcadeau dus volgens velen. Het einde van het Adele-tijdperk, of gewoon geen goed cadeau omdat heel veel mensen het album al in huis hadden? 25 van Adele was namelijk ook het best verkochte album van 2016, ondanks dat het album eigenlijk al in 2015 gereleased werd.