Imker brouwt eigen bier

Ranst - Peter de Moed verhuisde onlangs zijn Bijenhuis van Broechem naar de Ranste Broechemlei 61 en heeft sinds kort ook een eigen bier in het ruime honingassortiment.

De Moed is oorspronkelijk afkomstig uit Groningen en werkte aanvankelijk als IT -expert maar heeft het ondertussen al tien jaar naar zijn zin in Ranst. Samen met zijn vrouw Saskia en hun kinderen en de geiten woonden ze eerst in Asbroek maar sinds kort hebben ze een nieuw onderkomen gevonden in de Ranstse Broechemlei. “ Op termijn hoop ik hier zelfs mijn kleine brouwerij te kunnen vestigen.” zegt De Moed.

Niet zo lastig

Tijdens de wintermaanden is er minder bijenwerk en imkers maken al eens hun eigen mede en daar heb je gist voor nodig. Dan is de stap naar een eigen bier niet zo groot. “De basis om te brouwen is niet zo moeilijk, dat kan je makkelijk op internet vinden. Ik hou ervan om lokale producten te ontwikkelen. Dat is precies wat we met dit bier hebben gedaan. Om alles wettelijk te doen moet je samenwerken met een erkende brouwer. Ik heb zelf het recept gemaakt. Het is niet eens zo ingewikkeld. Twee ingrediënten die wel speciaal zijn is de kastanjehoning en de koriander. De brouwer was niet helemaal overtuigd door het gebruik van 40 kg kastanjehoning voor 1000 liter. ‘Als de zaak mislukt, moet je wel betalen’ zei hij maar ik was er gerust in. Die honing vervangt de gebruikelijke witte suikers waar ik niet zo dol op ben. Het bier kreeg de naam Asbroek no.5 omdat we daar begonnen zijn. Het bier is 9 graden sterk dus je drinkt het best op een rustige manier.”

Het ziet er naar uit dat het niet bij dit ene bier zal blijven. “Ik heb al plannen voor een tweede biertje dat in tegenstelling tot de Asbroek donker zal zijn. Ik wil niets te zoet maken maar in dat bier dat ik tegen de zomer van 2017 hoop te hebben zal wel chocola en vanille zitten. Dat bier zal in de buurt van de bekende Westvleteren komen. Op termijn hoop ik een brouwvergunning te bemachtigen.”

http://www.bijenhuis.be