Hoedenmaakster brengt voor het eerst hoeden in vissenleer op de markt

Deurne - Niet alleen schoenen, ook hoeden kunnen worden vervaardigd uit vissenleer. Het is de Deurnese hoedenmaakster Carina Marcon (57) alleszins gelukt om een modieus exemplaar te vervaardigen: een zogenaamde fascinator uit tilapia- en zalmhuid.

“Ik houd van nieuwe materialen en vissenleer is echt fantastisch”, vertelt Carina wanneer we haar spreken in haar kleine atelier in Deurne. De ruimte is volgestouwd met hoedenmallen, rollen stof en een flinke stapel hoedendozen. Op de werktafel liggen kleine lapjes vissenleer waarmee ze bloemen aan het maken is voor haar volgende fascinator: een klein, rond hoedje dat je schuin op je hoofd plaatst. “De techniek om zo’n bloemen te maken leerde ik van een van de hoedenmaaksters van de Queen of England. Het materiaal zelf ontdekte ik via Gert Van Gastel, die schoenen in vissenleer ontwerpt voor eigen gebruik.”



Haar eerste exemplaar, een fascinator in lichtgeel en zwart, houdt Carina bij voor zichzelf. De basis bestaat uit tilapialeer uit Indonesië. De bloemetjes werden fijntjes vervaardigd in zalmleer uit Duitsland. “Het leer wordt aangeleverd in kleine stukken, aangezien zo’n vis niet bepaald groot is. Je dient de lapjes dan aan elkaar vast te stikken. De stiknaad camoufleerde ik met een bloemenkrans. Je kan er heel creatief in gaan en het ook combineren met andere materialen, zoals zijde”.

Info: www.carinamarcon.exto.be, Carina ontvangt u graag op afspraak: 0476 96 21 47

Het volledige verhaal leest u vrijdag in Gazet van Antwerpen