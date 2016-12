Sport houdt het brein jong

Mocht je nog een extra motivatie zoeken om in 2017 toch vaker je sportschoenen aan te trekken: sport houdt niet alleen je lichaam, maar ook je brein jong.

Ouderen die vaker aan sport doen, hebben 36% minder kans dat hun geheugen achteruitgaat, ze onthouden beter en reageren sneller dan diegene die nooit fysieke inspanningen doen. Dat sport ook je geheugen kan trainen, hebben de resultaten van een nieuwe studie aangetoond.

De studie werd gepubliceerd in 'Medicine & Science in Sports & Exercise' en onderzocht 6400 personen ouder dan 65 jaar gedurende drie jaar. De resultaten waren duidelijk: de personen die aan sport hadden gedaan, hadden duidelijk minder problemen met het geheugen dan diegene die veel minder hadden bewogen. Welke soort beweging is van geen belang. Zelfs sport op een heel rustig tempo had al een gunstig effect.

De resultaten zijn nog maar eens het bewijs dat fysieke activiteit zeker gelinkt moet worden aan een betere gezondheid. Sport zorgt dat er meer bloed naar de hersenen wordt gepompt en dat stimuleert de groei van nieuwe bloedcellen. Sport vermindert ook de kans op diabetes en zwaarlijvigheid. Eerder werd al aangetoond in een studie dat sport het verouderen van het brein met tien jaar zou vertragen.