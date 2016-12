Geen Vlaamse subsidies meer voor Projectencentrum

Turnhout - Na 29 jaar komt er een einde aan het Projectencentrum, dat praktijkgerichte lessen geeft aan werkzoekenden. De Vlaamse regering zet de subsidiëring stop.

“Dit zijn mensen die in het verleden om een of andere reden op de arbeidsmarkt de boot gemist hebben en nu kapitein van hun eigen boot willen worden”, omschreef Gilbert Baten het publiek in zijn computerklas toen uw krant hem interviewde naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Projectencentrum. De laatste jaren werden er nog alleen cursussen gegeven in de het gebouw van de VDAB aan werkzoekenden geselecteerd door de VDAB. In 2015 werden er nog zeven lessenreeksen van verschillende weken gegeven aan telkens 13 à 14 leerlingen.

Personeel in vooropzeg

“De Vlaamse regering heeft beslist om haar subsidie vanaf 1 juli 2017 stop te zetten”, reageert Peter ­Segers, voorzitter van het Projectencentrum. “Afgezien van een kleine toelage van 24.000 euro van de stad, ongeveer één achtste van ons werkingsbudget, was dat onze enige bron van inkomsten. Er is sprake van een verlenging tot eind 2017, maar dat staat nog niet vast.”

Het personeel, bestaande uit vier lesgevers, één coördinator en één bediende, allen minder dan fulltime tewerkgesteld, is in vooropzeg.