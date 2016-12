Belgische topclubs willen minder matchen

In geen enkel groot voetballand moeten de topteams meer matchen spelen dan in België. Genk zit dit seizoen al aan 35 stuks, Gent aan 34 en Anderlecht aan 33. Zelfs de Engelse clubs betwisten niet zoveel partijen. Daarom willen onze topclubs het aantal wedstrijden in onze eerste klasse reduceren, ten laatste tegen 2019.

Wilfred Ndidi is in België de veldspeler met het meeste speelminuten: 3075 op dik een half seizoen. Dat is 51 uur en 15 minuten op een voetbalveld ofwel iets meer dan twee volle dagen en nachten. Dat komt natuurlijk omdat Ndidi bij Genk voetbalt dat door zijn Europese (voor)rondes en hun bekeravontuur al aan 35 matchen zit. Bovendien werd de Nigeriaan alleen gespaard in de beker tegen Aalst.

Topclubs als Genk, maar ook Anderlecht, Club Brugge en AA Gent vinden dus dat ze te veel wedstrijden moeten spelen. Als ze Europese midweekmatchen betwisten, zijn ze vermoeid en licht benadeeld voor de competitiematchen drie dagen later. Sommige coaches gaan daarom roteren. En als Play-off 1 begint, zitten er bij sommigen al 45 duels in de benen. Wie op dat moment nog in een Europese kwartfinale zit – zoals Club Brugge twee jaar geleden – is ook benadeeld wegens de strijd op twee fronten.

Nergens in Europa begint de competitie zo vroeg als in België en wordt er ook kerstvoetbal gespeeld. Als een wedstrijd wordt uitgesteld, is het in de huidige competitie met 40 matchen een helse taak om een nieuwe datum te vinden. In Engeland, Frankrijk noch Duitsland telt een team op dit moment meer dan 30 wedstrijden.

Daarom zijn alle Belgische topclubs het erover eens dat de competitieformule moet worden herbekeken. Zeker als er straks over een nieuw tv-contract wordt onderhandeld, willen ook clubs als Zulte Waregem, Oostende en Westerlo, die nu minder nadeel ondervinden van het drukke programma, meedenken.

Het probleem is wel dat zowat alle clubs een ander idee hebben over hoe dat moet gebeuren. Club Brugge is tegen de play-offs, Anderlecht wil naar 14 of 12 eersteklassers, Gent is voor play-offs. Ten laatste tegen het seizoen 2019-2020 moet ons voetbal er wel anders uitzien.

Nederland omgekeerd

En ironisch genoeg overwegen ze nu in Nederland (een deel van) het huidige Belgische model over te nemen. Momenteel strijden daar alleen nog Feyenoord, Ajax en in mindere mate PSV voor de titel in een competitie met 18 teams. De Eredivisie wil in 2018 een ander, spannender model en denkt daar voor aan een Play-off 1 en halvering van de punten.