Nu de kerstexamens voorbij zijn voor de schoolgaande jeugd, wilde het Antwerpse komische duo Kurkdroog enkele maanden na hun laatste bevraging een zien of de tieners er slimmer op zijn geworden. In Gent onderwierpen Toon Van Eekert en Angel Redondo jongeren aan enkele 'kennisvragen'. "Zuid-Korea ligt ten westen van Noord-Korea", is maar één van de op zijn zachtst gezegd verrassende antwoorden.