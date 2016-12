Adele gespot met trouwring

Het lijkt erop dat Adele (28, foto) in het geniep getrouwd is met haar vriend Simon Konecki (42). Enkele fotografen spotten de zangeres in Los Angeles met een nieuwe goudkleurige ring om haar vinger. Adele en Simon zijn zo’n vijf jaar samen. Ze hebben een zoontje Angelo (4). Simon heeft nog een dochter (9) uit een vorig huwelijk. Er deden al langer geruchten de ronde dat het koppel, dat zich in oktober verloofde, van plan was om rond Kerstmis te trouwen, zodat Simons dochter tijdens haar schoolvakantie de huwelijksplechtigheid zou kunnen bijwonen.