In een opmerkelijk arrest beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat ons land een Afghaanse familie niet naar Duitsland mag uitwijzen, ook al vroegen ze daar eerst asiel aan. De reden? In Duitsland is “een menswaardige opvang niet gegarandeerd”.

De Raad voor Vreemde­lingenbetwistingen, de beroepsinstantie voor asielzoekers, oordeelt dat België een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen niet naar Duitsland mag terugsturen. Daar hadden ze nochtans eerst asiel gevraagd. Haar vingerafdrukken stonden er geregistreerd. De Europese ­Dublinverordening staat zo’n terugstuuroperatie bovendien toe en ook Duitsland ging akkoord.

Op 28 april gaf de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin daarom een bevel om binnen de tien dagen naar Duitsland te gaan. Maar de vrouw ging in beroep. Haar advocaat, Sakhi Mir-Baz, voerde onder meer aan dat een menswaardige opvang voor de familie in Duitsland niet was gegarandeerd. En hij kreeg gelijk. De asielaanvraag van de familie zal nu toch in ons land worden behandeld.

Seksueel geweld

Volgens de beroepsrechter heeft Vreemdelingenzaken niet goed gemotiveerd waarom het gezin in Duitsland geen risico zou lopen op een mensonwaardige of vernederende behandeling.

Door de vluchtelingencrisis zijn de Duitse asielcentra overbevolkt, waardoor ook vrouwen en kinderen in tenten of containers moeten slapen en geen privacy hebben. Niet alle kinderen kunnen naar school gaan of in het centrum les volgen. Er is beperkt toegang tot sanitair. Bovendien lopen vrouwen en minderjarigen ­risico op seksueel geweld en discriminatie.

De Raad beroept zich op Europese rechtspraak om erop te wijzen dat asielopvang voor kinderen aangepast moet zijn aan hun leeftijd, zodat ze geen stress en angst krijgen met traumatische gevolgen. Elke verwijdering moet in het hoger belang van het kind zijn. De Belgische overheid had daarom concrete waarborgen van Duitsland moeten vragen en krijgen.

Het kabinet van Francken wilde gisteren niet reageren. Vreemdelingenzaken was niet bereikbaar.