Voorsorteerstroken de Borrekenslaan niet voor meteen

Aartselaar - Het gemeentebestuur plant voorsorteerstroken voor auto’s in de Barones de Borrekenslaan. De vraag van Open Vld om dit op korte termijn te realiseren, blijkt volgens het schepencollege niet mogelijk.

Open Vld had aan de dagorde van de laatste gemeenteraad van het jaar een punt toegevoegd over de verkeersafwikkeling in de Barones Ludwina de Borrekenslaan. “Het is nodig dat aan het einde van deze straat een voorsorteerstrook komt voor voertuigen die op de Kontichsesteenweg in de richting van Kontich wensen af te slaan”, zegt raadslid Glenn Anné. “Ook hier is het belangrijk dat het verkeer vlotter kan doorstromen.”

