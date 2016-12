“Mijn autistische kinderen zijn als haaien: allebei misbegrepen”

Deurne -

Het is een verhaal over haaien. Over angst. En over autisme. Ellen Cuylaerts (46) – die uit Deurne komt, maar nu op de Kaaimaneilanden woont met haar gezin – is een geprezen onderwaterfotografe. Ze maakte de documentaire Epiphany over haar opmerkelijke leven. De boodschap: “Laten we mensen met autisme benaderen zoals dieren. Dring hen niks op, pas dan bloeien ze open.” Haar verhaal aan de hand van vier opvallende quotes uit de film.