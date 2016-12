Gewapende gangsters roven iPhones uit Switch

In deze winkel van Switch sloegen de overvallers woensdagavond toe. Foto: Theo Derkinderen

Lier - Drie gemaskerde en gewapende mannen overvielen woensdag vlak voor sluitingstijd computerwinkel Switch in de Antwerpsestraat in Lier. Ze bedreigden de winkelbediende en namen het geld uit de kassa en een tiental iPhones mee.

De overvallers sloegen rond 17.50u woensdagavond toe bij Switch, in het begin van de Antwerpsestraat en op nauwelijks enkele stappen van de Grote Markt. Dat er nog mensen in de winkelstraat wandelden en alle handelszaken in de buurt nog geopend waren, trokken ze zich niet aan. De gemaskerde mannen bedreigden het aanwezige personeelslid met een vuurwapen.

“Ze hebben een geldsom uit de kassa kunnen stelen en konden ook verschillende iPhones uit de winkel roven”, bevestigt Nele Poelmans van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen. “Toen ze hun buit in handen hadden, konden ze ontkomen. Er werd nog een tijdlang uitgekeken naar de verdachten in het centrum van Lier. Er werd zelfs een persoon opgepakt die voldeed aan de persoonsbeschrijving, maar na een ondervraging bleek hij niets met de feiten te maken hebben en mocht hij het commissariaat weer verlaten.”

Alles samen zouden de boeven tien tot vijftien iPhones hebben meegenomen. “Maar eigenlijk kunnen ze daar niet veel mee aanvangen. We kennen de serienummers en codes van die toestellen en ze worden door Apple als gestolen geregistreerd zodat ze niet kunnen gebruikt worden”, reageert woordvoerder Roel Volckerick van Switch. “En de kassa’s van onze winkels worden op regelmatige basis leeggemaakt, zodat er nooit veel cash aanwezig is.”

Switch benadrukt ook dat ze heel veel investeren in de beveiliging van hun winkels en opleiding van hun personeel op het vlak van veiligheid.

De politie is met een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Onder meer beelden van de bewakingscamera’s zullen grondig geanalyseerd worden. Ook het gerechtelijk labo van de federale politie stapte woensdagavond nog binnen in de winkel van Switch voor een sporenonderzoek.