Huuraankondiging in Arabisch zorgt voor heisa

Mechelen - Sinds deze week hangt er een papier met huis te huur aan een woning in de Sint-Katelijnestraat. Op zich niets speciaals, alleen staat de uitleg er alleen in het Arabisch bij. De stad laat bestuderen of er sprake is van racisme.

Een huis in het hartje van Mechelen, op een boogscheut van de Sint-Romboutskathedraal, staat te huur. Op de huuraankondiging staat alleen een Arabische tekst en niets in het Nederlands. Een doorn in het oog voor enkele buurtbewoners. Een van hen lichtte zelfs schepen Marc Hendrickx (N-VA), die bevoegd is voor diversiteit en integratie, over de zaak in.

“Ik vond het enorm cru dat iemand een tekst omhoog hangt voor een huurwoning waar alleen Arabische tekst op staat. Dat wil dus zeggen dat wij als Belgen niet in aanmerking komen om het huis te huren. Want we verstaan niet eens wat er op het papier staat geschreven”, vertelt de man. “We hebben jarenlang gevochten tegen het Frans, nu gaat het toch niet opnieuw beginnen met het Arabisch?”

Schepen Marc Hendrickx gaat nu een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. “Privé doet de eigenaar van een woning uiteraard wat hij wil en hangt hij in eender welke taal iets omhoog aan zijn huis. Het is alleen de publieke overheid die verplicht is om in de taal van de regio te communiceren. Maar ik vind dat deze zaak op zijn minst naar racisme en discriminatie ruikt en daarom zijn we volop bezig met het formuleren van onze klacht naar Unia.”

De schepen onderstreept dat Mechelen tegen discriminatie is en daar zwaar op inzet. “Iemand van vreemde afkomst die een huis wil huren, maar wordt afgewezen omdat hij niet van Belgische origine is, kan naar ons stappen om melding te maken van dergelijke praktijken. Want dat betekent dat een bepaalde bevolkingsgroep wordt uitgesloten. En dat is discriminatie. Maar het geldt ook andersom. Iemand van vreemde afkomst die eigenaar is van een woning en zijn pand wil verhuren, mag zich ook niet discriminerend opstellen en moet iedereen de kans geven om de woning te huren.”

De verhuurder spreekt alleen Arabisch, maar zijn dochter reageerde kort toen we het nummer op het papier belden. “Iedereen mag het huis huren. We hebben gewoon voor een Arabische tekst gekozen op het venster, omdat mijn vader niet zo goed Nederlands spreekt.”