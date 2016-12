“We stonden versteld van hun acteertalent”

Bornem / Puurs - Half januari wordt het toneelstuk Liefdesverklaring gespeeld in de Hendrik Consciencezaal in Wintam. Opvallend: van de elf acteurs zijn er zes met een verstandelijke beperking. “Een jaar lang zijn ze al bezig met repeteren. Ze willen en zullen schitteren in het stuk”, klinkt het.

Elke twee jaar pakt Flegado uit Ruisbroek – een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking – uit met een toneelstuk. Dit jaar is er gekozen voor het stuk Liefdesverklaring van Magne Van den Berg. “Het is altijd flink zoeken naar toneelstukken die geschikt zijn voor onze mensen. En eenmaal we een goed stuk te pakken hebben, moet het helemaal worden herschreven. In dit geval ging het om een stuk dat voor zes acteurs was geschreven. Wij staan met elf op het podium en vier van hen spreken ook tijdens het stuk”, zegt coördinator Katleen Verbist van Flegado.

Van de elf acteurs zijn er zes mensen met een verstandelijke beperking. Ze worden bijgestaan door twee mensen van het toneelgezelschap Piep uit Boom en door medewerkers van Flegado zelf.

“Bij ons willen echt tientallen van onze mensen meespelen. Daarom dat we op voorhand een casting hielden om te bekijken wie er echt geschikt is voor dit toneelstuk. En uiteindelijk zijn er dus zes uitgekozen.”

Een toneelstuk betekent uiteraard keihard repeteren. “We zijn eigenlijk al meer dan een jaar bezig met de repetities in Flegado”, gaat regisseur Koen Van Kerckhove verder. “Maar onze acteurs hebben er echt alles voor over om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. Ze hebben er veel voor opgeofferd. Zelfs verjaardagsfeestjes in Flegado schoven ze opzij om toch maar te kunnen oefenen.”

“Veel mensen denken dat we een stuk gaan brengen op kinderniveau zoals Kabouter Plop, omdat de mensen een verstandelijke beperking hebben. Dat wordt het dus juist niet. Ondanks die beperking zit er enorm veel talent in hen. Wij staan zelf versteld van hoeveel acteertalent ze hebben. Wie komt kijken zal zelf opkijken van wat onze acteurs presteren.”

Kaartjes voor de voorstellingen kosten 10 euro. Reservatie is verplicht via het nummer 03.860.04.50, tijdens kantooruren. Voorstellingen zijn er op 13, 14 en 15 januari.