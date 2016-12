Liefdesslotjes krijgen nieuwe thuis op Godefriduskaai

Antwerpen - Op Valentijnsdag moet het liefdesslotjesmonument van ontwerper Bart de Beule verhuisd zijn. Nieuwe locatie wordt de Godefriduskaai, ter hoogte van het Felixpakhuis.

Vanzelfsprekend was het niet om een monument dat in privébezit is, op openbaar domein te plaatsen. In principe is dat niemands bevoegdheid. “De stad heeft echter haar uiterste best gedaan”, zegt Bart de Beule. “Er zat natuurlijk ook wel wat druk achter, want mensen hangen die liefdesslotjes (ondertussen al meer dan duizend, red.) aan het monument met een doel en omdat er een bepaalde symboliek achter zit. Er zijn heel wat verhalen aan verbonden.”

Vrije toegang

Het monument was oorspronkelijk eigendom van evenementenzaak Maison Clic’Eau op de Tavernierkaai. De constructie stond er aan de zijkant van het terras. Toen de zaak de deuren sloot, ging de inboedel onder de hamer. Ook het liefdesslotjesmonument. “Dat het in privébezit zou komen, vonden we morbide. Maar zelf geld voor mijn eigen ontwerp geven, vond ik wat raar. Mijn echtgenote heeft daarom samen met een aantal bedrijven die het belang van het monument onderkenden, een bod uitgebracht. Uiteindelijk telden ze 12.000 euro neer. Op voorhand hebben we wel eerst met de stad samengezeten om ons ervan te verzekeren dat er een nieuwe locatie zou gevonden worden in de openbare ruimte én dat zolang dat niet het geval was, het monument zou mogen blijven staan.”

Een exacte datum waarop het liefdesslotjesmonument naar de Godefriduskaai verhuist, is er nog niet. “Maar het streefdoel is de symbolische Valentijnsdag. Ik ben erg blij dat de kogel door de kerk is, want nu staat het monument echt op een verschrikkelijke plek, in de oksel van het Eilandje.”

Dat het monument ter hoogte van het Felixpakhuis komt te staan, is overigens geen toeval. “Vanaf deze zomer starten er werken aan het stadhuis, waardoor de huwelijken voor enkele jaren in het Felixpakhuis zullen doorgaan”, zegt districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). “Dit symbolische monument zal hier dus heel mooi staan.” Daar is ook Bart de Beule van overtuigd. “Ik hoop dat deze plek zal uitgroeien tot een iconische plaats. Maar dat is natuurlijk toekomstmuziek.”

Toch is ook deze locatie tijdelijk. Na enkele jaren zou het monument alweer verhuizen. “We denken daarvoor aan de kaaien”, zegt Cordy. “Nu wordt daar nog volop gewerkt aan de heraanleg, maar er zou een mooi wandelpad moeten komen. Het liefdesslotjesmonument daarin integreren, zou geweldig zijn”, vindt Bart de Beule.