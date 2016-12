Overnemer gevonden voor winkelcomplex in containers

Antwerpen - Er is eindelijk een overnemer gevonden voor het uit containers opgetrokken winkelcomplex op het Eilandje. Leegstandsbeheerder FMT is de nieuwe eigenaar. De invulling van het complex is echter nog niet definitief, meldt algemeen directeur Glenn Versieck van FMT.

“De overname is dinsdag ondertekend. Dan werd het handelsfonds, dat de activa waaronder de containers omvat, overgedragen”, zegt curator Daniël Van Ingelghem. “Initieel waren er twee ernstige kandidaten. In de loop van de onderhandelingen hebben de twee elkaar gevonden. FMT heeft uiteindelijk een globaal bod gedaan. De twee zullen onderling bepalen op welke manier er uiteindelijk een invulling zal worden gegeven aan het complex.” Algemeen directeur Glenn Versieck van leegstandsbeheerder FMT laat weten dat die invulling nog niet vastligt, maar dat ze in de komende weken verder zal worden uitgewerkt. De nieuwe eigenaar moet nog wel met AG Vespa over een nieuwe concessie onderhandelen.

Berg schulden

Convoi opende eind juni als eerste Container Shopping Village van de Benelux. Twee jaar lang moesten de 45 containers mode, cultuur, horeca en design naar het Eilandje brengen. Maar dat liep mis. Het complex trok amper volk en de containers raakten niet gevuld. Uiteindelijk werd het bedrijf achter Convoi, Con-X, in oktober failliet verklaard. Vanaf dat ogenblik werd gezocht naar een overnemer die het geflopte Convoi nieuw leven wilde inblazen.

Foto: Katrijn Van Giel

Dat die overnemer nu werd gevonden, is goed nieuws. Daardoor kan namelijk al een deel van de schulden worden afgelost die Con-X achterliet. Want die zijn niet min en zijn door FMT niet mee overgenomen. “Ik heb een eerste proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen opgesteld. Het totaal bedraagt op dit ogenblik 900.000 euro”, zegt Van Ingelghem. “Het gaat om een heel pakket van leveranciers die zich als schuldeiser hebben gemeld. Dat zijn dan onder meer de leveranciers van de containers, de mensen die betrokken waren bij de bouw van het complex, het bedrijf dat de elektriciteitswerken uitvoerde en de mensen die instonden voor de informatica. Daarnaast heb je ook een aantal huurders die een overeenkomst hadden met de voormalige eigenaar van Convoi en de huur voor de containers reeds betaald hadden toen het bedrijf failliet werd verklaard.”

De kans dat alle schuldeisers hun geld gaan terugzien, is volgens Van Ingelghem gering. “Wat er momenteel is aan actief, is wat de verkoop van het handelsfonds heeft opgebracht.” Hoeveel IMF voor dat handelsfonds heeft betaald, laat Van Ingelghem in het midden. “Ik vrees echter dat er voor de gewone schuldeisers weinig gaat overblijven. Er is namelijk één bevoorrechte schuldeiser: de bank die een lening aan Con-X toestond. Op dit ogenblik gaat alles naar daar.”

De curator zegt wel verder te zullen onderzoeken wat mogelijk is om activa te realiseren. “Maar wat dat op het einde van de rit zal geven, is nog niet duidelijk. Het is dus helemaal niet zeker of we iedereen zullen kunnen uitbetalen.”