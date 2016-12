Baas wil werknemers reis schenken maar kan niet

Zes maanden nadat hij heeft beslist om zijn medewerkers “onbeperkt betaalde vakantie” te geven, wil Tom Herrijgers zijn mensen een reischeque geven. Maar dat is in ons land een beloning in natura.

Momenteel stelt Tom Herrijgers tien mensen te werk in zijn digitale communicatiebedrijf Marbles in Antwerpen. Dat groeide uit de vroegere websitebouwer Webs. “Wij geven normaal twintig vakantiedagen”, zegt Herrijgers. “Midden dit jaar gooiden we het over een andere boeg. Gedaan met elk uur in te loggen. Daarom kozen wij voor een open cultuur waarin elk zijn planning maakt met daarbij onbeperkt betaalde vakantie. Natuurlijk moeten onze mensen wel de doelstellingen halen. Wij maken een jaarplanning en bekijken welke groei we willen halen, welke omzet, welke investeringen,... Dat doen we in team. Hoe meer je op direct rendement focust, hoe minder rendement er is. Laat je dat los, dan blijk je de mensen meer te motiveren en stijgt het rendement.”

Wie tevreden is, presteert beter

“Tevreden medewerkers helpen een bedrijf vooruit. Als zij menen hun taak op hun manier rond te krijgen en zeggen dat ze naar huis gaan om te gaan kerstshoppen, waarom niet? Natuurlijk moet je afspraken maken, maar je laat wel dat 9 tot 5-systeem los. Het is gewoon een andere manier van werken. Het aantal opgenomen dagen is nu na zes maanden gestegen naar 25 à 30 en we zijn er niet slechter van geworden. Midden december deden we nog een acquisitie.”

“Nu wou ik verder gaan. Ik dacht aan het ter beschikking stellen van een reisbudget: zoek je reis uit en kom ontspannen terug. In de VS kan dat, hier niet.”

“Reis is loon”

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters zegt alle initiatieven toe te juichen, maar zet tegelijk de puntjes op de i: “Een werkgever mag altijd extra vakantie geven bovenop de verplichte minimum twintig dagen. Daar staat geen maximum op. Maar andere betalingen worden als een voordeel in natura bekeken en daarop moet RSZ worden betaald. In ons wetsontwerp “werkbaar werk” wordt wel een aanzet gegeven om die vakantieregeling beter te omkaderen in ‘loopbaansparen’. Dit laat een grotere flexibiliteit toe en kan de werknemer extra motiveren.”

Zowel Peeters als professor so­ciaal recht Yves Stevens (KU Leuven) wijzen erop dat een en ander sectoraal moet worden vastgelegd in een cao. Stevens: “Bovenop het vakantiegeld een reis betalen is loon. Maar er zijn alternatieven zoals ‘rimpeldagen’ of anciënniteitsdagen. In België kan dit vrijwel niet buiten het sectoraal niveau vastgelegd worden.”