“De stadsdienst heeft al mijn trouwfoto’s kwijtgespeeld, dat durf ik mijn vrouw niet vertellen”

Deurne - “Het gaat niet om een dvd van Harry Potter, hè. Het gaat om mijn trouwfoto’s, de enige die ik had.” Hayati Esmatollah uit Deurne is ten einde raad nu de dvd met beelden die moesten bewijzen dat hij wel écht getrouwd was in Afghanistan, verloren zijn geraakt na zijn bezoek aan de stadsdienst schijnhuwelijken.

Hayati Esmatollah (26), afkomstig uit Afghanistan, vroeg in 2005 asiel aan in ons land. Sindsdien woont hij in het district Deurne. Vorig jaar trouwde hij in zijn thuisland en na zijn huwelijk kwam zijn vrouw mee naar België.

Enkele maanden geleden kreeg Hayati de vraag van de dienst schijnhuwelijken om te bewijzen dat hij en zijn vrouw wel effectief getrouwd zijn. Hij bracht een dvd met alle trouwfoto’s naar het districtshuis van Deurne. “Het was het enige exemplaar met de originele foto’s. Ik had nog gevraagd of ze er geen kopie van konden maken, want het zijn echt de enige foto’s die ik heb. Niet nodig, zulke zaken gaan hier niet verloren, zeiden ze mij.”

“Kan gebeuren”

“Maar nu, drie maanden later, heb ik die dvd nog altijd niet terug. Het dossier is afgerond, maar de foto’s ben ik kwijt. Verloren, zeggen ze. Kan gebeuren. Maar hoe kan dat nu? Dit is geen dvd van Harry Potter, hè. Het zijn mijn trouwfoto’s en die hebben voor mij én mijn vrouw een grote emotionele waarde. Ik heb mijn vrouw nog niets durven zeggen.”

Drie maanden lang heeft Hayati op regelmatige basis contact opgenomen met de dienst schijnhuwelijken en heeft hij verscheidene keren het districtshuis van Deurne bezocht. “Ik hoor altijd hetzelfde verhaal, maar er gebeurt helemaal niets. Hebben zij dan totaal geen verantwoordelijkheid?” zucht Hayati.

Hayati geeft de strijd niet op. Hij heeft een klacht ingediend bij de ombudsvrouw en hoopt de herinneringen aan zijn trouwfeest alsnog terug te zien.