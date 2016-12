Bezoek kinesist dreigt duurder te worden

Axxon, de beroepsvereniging van kinesitherapeuten, roept haar leden op om de conventie met de ziekenfondsen die minister Maggie De Block voorstelt niet te ondertekenen. Daardoor dreigen patiënten vanaf 1 januari minder terugbetaald te krijgen. Axxon eist een groter budget, een hoger honorarium en een betere verplaatsingsvergoeding.

Vanaf volgende week krijgen alle kinesisten in ons land van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een voorstel tot overeenkomst in de bus. Die conventie regelt onder meer de tarieven en het remgeld.

Axxon, de beroepsvereniging van kinesitherapeuten, noemt het een “opgelegde en niet-onderhandelde overeenkomst”, nadat de gesprekken tussen Axxon en de mutualiteiten op niks zijn uitgedraaid. “Het te krappe budget, de schrijnende 39 eurocent verplaatsingsvergoeding per huisbezoek, de administratieve overlast… Het zijn stuk voor stuk elementen die we al jaren aankaarten”, zegt Axxon-voorzitter Peter Bruynooghe. “Geen van die grieven werd in het voorstel tot conventie opgenomen. Daarom heeft onze beroepsvereniging die conventie niet ondertekend.”

Axxon roept de kinesisten op om het voorstel tot conventie van Maggie De Block niet te ondertekenen en dus actief te de-conventioneren. Het gevolg daarvan is dat vanaf 1 januari 2017 de tarieven in principe vrij zullen zijn. Peter Bruynooghe benadrukt dat dit niet wil zeggen dat kinesisten hun tarieven zullen opslaan, zoals bij heel wat niet-geconventioneerde specialisten of tandartsen het geval is. Maar bij niet-geconventioneerde kinesisten krijgen patiënten wel 25% minder terugbetaald van het ziekenfonds.

De beroepsvereniging zal vanaf 1 januari een richttarief voorstellen aan haar leden.

Lees vrijdag het hele artikel in Gazet van Antwerpen