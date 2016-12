Filipijnse president maakt weer amok: “Corrupte ambtenaren gooi ik uit helikopter”

De Filipijnse president Rodrigo Duterte gaat corrupte ambtenaren persoonlijk uit een vliegende helikopter zal gooien. Dat zei hij tenminste op een toespraak voor slachtoffers van een tyfoon, zo meldt Reuters.

“Als je corrupt bent, dan laat ik je oppakken en dan neem ik je mee in een helikopter en gooi je er onderweg uit.” klonk het bij Duterte. “Ik heb het al eens gedaan, waarom zou ik het niet nog een keer doen?”

Met die uitspraak verwees de president naar een speech van twee weken geleden. Daarin vertelde hij dat hij persoonlijk criminelen heeft vermoord tijdens zijn periode als burgemeester van Davao. Hij zou toen naar verluidt een Chinese man die verdacht werd van verkrachting en moord uit een helikopter hebben gegooid.

Vandaag leek hij zich te distantiëren van zijn opmerking. “Iemand uit een helikopter gegooid? Als dat waar is, zal ik het niet toegeven”, zei hij tijdens een interview met ABS-CBN News.

“Ik ging echt op zoek naar situaties om te kunnen moorden”

Dat was niet de enige opmerkelijke mededeling, die hij die avond deed. Duterte vertelde zo dat hij op zijn motor soms rondreed door de stad, op zoek naar problemen. “Ik zocht echt de confrontatie op om te kunnen moorden. Ik moest de politieagenten laten zien: als ik het kan, kunnen jullie het ook.” Later beweerde hij dat hij wel degelijk drie kidnappers heeft neergeschoten aan het eind van de jaren tachtig. Volgens de woordvoerder van de president moet zijn baas “ernstig maar niet letterlijk worden genomen”.

Onderzoek tegen president

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties riep op om een onderzoek te starten tegen president Duterte. Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad Al-Hoessein zijn het de uitspraken van de Filipijn die hem in nauwe schoentjes brengen: “De moord die door president Duterte is omschreven schendt het internationale recht, waaronder het recht op leven, het recht op vrijwaring van geweld, het recht op een eerlijk proces, het recht op gelijke behandeling voor de wet en het recht onschuldig te zijn totdat het tegendeel is bewezen.”

De president is nochtans zeer populair in zijn land, want hij treedt hard op tegen de drugsoverlast op de Filipijnen. Sinds de start van zijn presidentschap in mei, zijn er al meer dan 6.000 mensen die van drugshandel werden verdacht door politie of doodseskaders omgebracht. Onlangs is er zelfs een videospel op de markt gebracht. Daar kan je als “Rody”, de bijnaam van Duterte, op drugsdealers en andere criminelen jagen.

Niet de eerste straffe opmerking

President Duterte is niet vies van een controversiële uitspraak. Hij kwam eerder al in opspraak toen hij Obama “een hoerenzoon” had genoemd. Met trots vergeleek hij zichzelf ook met Hitler: “Hitler heeft 3 miljoen Joden afgeslacht. Wij hebben 3 miljoen drugsverslaafden. Ik verheug me erop ze allemaal af te slachten.”