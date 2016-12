Dit wil het Antwerps stadsbestuur verwezenlijken in 2017

Antwerpen - Het afgelopen jaar was Antwerpen meer dan eens nationaal nieuws. Zo vond de Antwerpse aanpak van het vluchtelingdossier weerklank over het hele land en is de discussie rond de overkapping van de Ring en de aanleg van de Oosterweelverbinding al lang geen puur Antwerpse aangelegenheid meer. Hoe kijken ze op ’t Schoon Verdiep terug op 2016? Die vraag proberen we een hele week lang te beantwoorden aan de hand van vijf vragen aan de schepenen, fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad en de burgemeester. In dit artikel beantwoorden de schepenen van de N-VA/CD&V/Open Vld-meerderheid volgende vraag:

Wat wil u in 2017 zeker aanpakken of verwezenlijken?

Marc Van Peel

(Schepen van Haven, Industrie en Werk – CD&V) De waterbus vaart op de Schelde, in 2017 willen we dat realiseren. We verspillen nu onze tijd met ‘wachten’, dat is verloren tijd. In andere landen vaart hij al, in Antwerpen moet dat ook kunnen. Wie wil, zal zich dan ook van en naar de stad kunnen bewegen, over de Schelde, de stroom die ons al veel rijkdom heeft gebracht en nu ook voor personenvervoer zal kunnen gebruikt worden vanaf 2017.

Nabilla Ait Daoud

(Schepen van Jeugd, Leefmilieu, Dierenwelzijn en Kinderopvang – N-VA) De luchtkwaliteit van de stad Antwerpen is al heel wat verbeterd de voorbije jaren maar in 2017 zullen wij pionieren met de lage-emissiezone. Deze zone zal over de volgende jaren een drastisch effect hebben op de leefbaarheid in Antwerpen. Het is geen eenvoudige maatregel, want ze grijpt in op het leven van onze bewoners en onze bezoekers. Maar het is een evenwichtige maatregel, met respect voor de zwakkeren in onze samenleving, met een zo laag mogelijke drempel voor onze buitenlandse bezoekers die zo belangrijk zijn voor de economische duurzaamheid van onze stad maar steeds met de gezondheid van onze bewoners in gedachte. Het is dan ook mijn oprechte hoop dat de andere Vlaamse steden dit Antwerps voorbeeld zullen volgen.

Rob Van de Velde

(Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Groen en Erfgoed – N-VA) 2017 is het jaar dat eindelijk de schop in de grond gaat op de Scheldekaaien met de aanleg van de kade Sint-Andries en Droogdokkenpark.

Caroline Bastiaens

(Schepen van Cultuur, Economie, Stads- en buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten - CD&V) Ik wil werk maken van een actiever beleid rond senioren en cultuur. Er is - terecht - veel te doen rond doelgroepen en hun participatie aan kunst & cultuur, maar onze senioren krijgen misschien niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Koen Kennis

(Schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Decentralisatie en Middenstand – N-VA) Voor 2017 wil ik voor mijn bevoegdheden twee zaken in de verf zetten. Een eerste is een grondige herziening van de verhouding tussen stad en districten. Het is mijn bedoeling om de districten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 meer armslag te geven en hen vanaf dan te laten besturen met meer coherente bevoegdheden. In 2017 zou dit plan op tafel moeten liggen. Verder denk ik ook dat de we als stad moeten inzetten op slimme mobiliteit. Het idee achter die slimme mobiliteit bestaat erin om de reiziger de kans te geven om op een gemakkelijke manier ‘slim’ te kiezen tussen gelijkwaardige of ketens van mobiliteitsmodi. Om goed te kunnen kiezen, moet de reiziger op een vlotte manier toegang hebben tot de data van zoveel mogelijk, zo niet alle mobiliteitsaanbieders. Niet alleen moet er informatie beschikbaar zijn over het bestaand klassiek openbaar vervoer (trein, tram, bus), maar ook de beschikbaarheid van het Velo-systeem, taxi’s, deelauto’s, parkings, enzovoorts moeten samengebracht en gekoppeld worden. Daarom werkt de stad aan een slimme routeplanner, die niet alleen unimodale maar ook multimodale reisvoorstellen zal doen om de reiziger het snelst op zijn bestemming te krijgen. De routeplanner helpt de reiziger zich te informeren en te organiseren op zijn/haar volgende trip. Deze routeplanner zou in 2017 opgeleverd moeten worden, zodat reizigers zich binnenkort snel en vlot kunnen verplaatsen via verschillende vervoersmodi.

Fons Duchateau

(Schepen van Sociale Zaken, Inburgering, Wonen en Samenlevingsopbouw – N-VA) In 2017 wil ik een revolutie veroorzaken in de strijd tegen dakloosheid. Dat is toch echt wel een schandvlek geweest in het Antwerps sociaal beleid van deze stad. Ik wil af van de ‘een goede dakloze is een onzichtbare dakloze’ beleid. Als ik iets geleerd heb, is het dat dakloosheid iedereen kan overkomen. En dat je zeer veel mensen ook opnieuw kunt oppikken en herlanceren. We gaan verschillende locaties openen dit jaar waar opvang en woonbegeleiding centraal staan. Een orgelpunt voor het vele werk van dit jaar. Het is veel te vroeg voor een politiek testament, maar dat is de steen die ik alvast verlegd heb.

Claude Marinower

(Schepen van Onderwijs en Rechtszaken – Open Vld) Onze woorden en acties moeten aanzetten tot solidariteit en toenadering in plaats van verdeeldheid en angst. Onze woorden en acties moeten nog meer een verbindende factor zijn tussen de verschillende gemeenschappen die onze stad rijk is.