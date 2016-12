Amerikaanse skiester Shiffrin schrijft geschiedenis in Semmering

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft donderdag voor de derde op rij mogen juichen op de Wereldbekermanche in het Oostenrijkse Semmering. Ditmaal won Shiffrin de slalom. Het is voor de 21-jarige Amerikaanse al de twaalfde zege op rij in de slalom. Het is voor Shiffrin al de 26e Wereldbekerzege in haar carrière. Ze is de eerste skiester ooit die twaalf Wereldbekerzeges boekt in één discipline.