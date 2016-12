Donald Trump gelooft dat vaccins autisme veroorzaken

“Mensen die voor mij werken gingen met hun prachtige 2-jarige naar de dokter voor een vaccinatie. Een week later kreeg het kind verschrikkelijk hoge koorts. Het was erg ziek en is nu autistisch,” vertelt Donald Trump in september 2015 tijdens een Republikeins debat. Hij beweerde daar dat vaccinaties een ‘autistische epidemie’ veroorzaken.

Autism WAY UP - I believe in vaccinations but not massive, all at once, shots. Too much for small child to handle. Govt. should stop NOW!