Jeugdraad smeert kelen nieuwjaarszangertjes

Essen - Op de laatste dag van het jaar wensen vele kinderen ons al zingend een mooi nieuw jaar toe. De jeugdraad zorgt voor soep en chocolademelk om de stemmen te smeren.

Nieuwjaarszingen is een plaatselijke folklore die al jarenlang door de kinderen in stand wordt gehouden. Dan trekken de kinderen weer door de straten en bellen ze aan om u met een lied een gelukkig nieuw jaar toe te wensen. Wie een nieuwjaarsliedje zingt, krijgt hiervoor een beloning. Maar een kinderstem laat je niet te lang in de kou staan. Daarom voorziet de jeugdraad in lekkere soep en warme chocolademelk om de stemmen te smeren:

Horendonk: buurtcafé De Gaffel, Over d’Aa 270, Chiro Joho en Chiro Klavertje 4.

Wildert: station Wildert, KLJ Wildert en KSA Heidebloempje.

Centrum: café Onder Den Toren (Nieuwstraat 47), Chiro Onze Lieve Vrouw/scouts Centrum en De Bijster (Nollekensstraat 15), Jeugd Rode Kruis.

Statie: JEUGDTatteljee (Kerkstraat 62), Chiro Happy Dorp.

Hoek: toekomstig KLJ-lokaal (Verbindingsstraat 17), KLJ Hoek.

Heikant: Delhaize (Leemstraat 1), Scouts en Gidsen Heikant.

De verdeelposten zijn bemand van 10 tot 13u.