Spelers Lierse SK warm onthaald in Sportpark Sneppenbos

Boechout - Het eerste elftal van Lierse SK trainde voor de eerste keer in Sportpark Sneppenbos in Boechout. “Dit is de start van een nauwere samenwerking tussen Lierse en Boechout”, vertellen burgemeester Koen T’Sijen (PRO) en teammanager Roel Rymen.

“De jongeren van onze voetbalschool en onze beloften trainen reeds op de kunstgrasvelden van Sneppenbos”, legt teammanager Roel Rymen uit. “Omdat alle ploegen in 1B op een ‘echt’ grasveld spelen, kiezen we ervoor om voorlopig ook op gras te trainen. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten te trainen op een gewoon veld, zullen we in de toekomst uitwijken naar dit sportpark.”

De samenwerking kwam er door toedoen van burgemeester Koen T’Sijen. “Ik ben zelf een fanatiek supporter van geel-zwart. Het feit dat mijn ploeg in onze gemeente komt trainen is dan ook een jongensdroom die werkelijkheid wordt.”

Trainer Eric Van Meir is alvast in de wolken. “Ik was hier een maand geleden samen met de burgemeester om eens te komen kijken. Ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben. Alles is nieuw en modern. Het ganse complex ademt ‘sport’ uit. Ook mijn spelers zijn heel tevreden.”

Ook voor vele jongens gaat vandaag een droom in vervulling. Quinten Broothaers (13) en Gilles Marstbooms (13) uit Ranst zijn vandaag met de fiets naar het sportpark in Boechout gereden. “We hadden in de krant gelezen dat onze helden hier vandaag zouden trainen. Dat wilden we niet missen.” Het duo gaat naar iedere thuiswedstrijd kijken. “We hopen later ook bij Lierse te kunnen spelen.”

Lees het hele verhaal vrijdag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid