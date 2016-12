Rusland belooft “adequaat” antwoord na bekendmaking van Amerikaanse sancties

De Verenigde Staten van Amerika sanctioneren Rusland als reactie op de veronderstelde Russische hacking tijdens de presidentsverkiezingen. De scheidende president Barack Obama heeft het daartoe reikende besluit donderdag ondertekend. Rusland heeft al meteen gereageerd dat het “adequaat” zal antwoorden.

Washington verklaart 35 diplomaten uit de Russische ambassade in Washington en het consulaat in San Francisco “non grata”, wat betekent dat ze het land uit moeten.

Twee Russische “recreationele” vestigingen, in de staten Maryland en New York, en die door “Russisch personeel worden gebruikt voor inlichtingen-gerelateerde doeleinden”, gaan dicht. Er zijn sancties tegen de Russische inlichtingendiensten GRU en FSB, vier hooggeplaatste officieren van de GRU en drie bedrijven die veronderstelde ondersteuning hebben geboden aan de cyberoperaties van de GRU.

Obama beloofde nog andere maatregelen, “op het moment dat wij kiezen” en waarvan sommige geheim blijven.

Volgens het Amerikaanse staatshoofd komen de strafmaatregelen er na “herhaaldelijke vertrouwelijke en publieke waarschuwingen” aan de Russische regering. Ze zijn een “noodzakelijk en gepast” antwoord op pogingen van Rusland “om de Amerikaanse belangen te schaden, in schending van de geldende internationale gedragsnormen”.

“Alle Amerikanen zouden gealarmeerd moeten zijn door de Russische acties”, zei de bewoner van het Witte Huis. Russische inmenging in de VS-verkiezingen via cyberhacking is “onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd”.

De Amerikaanse president riep zijn bondgenoten op om in te gaan tegen Russische pogingen tot “inmening in het democratisch proces”.

Rusland reageert

Een reactie van Rusland bleef niet lang uit. Rusland belooft “adequaat” te antwoorden op de Amerikaanse sancties, zo zei het Kremlin.

“Vooralsnog kan ik niet zeggen wat het antwoord zal zijn. Maar zoals we weten is er geen alternatief voor het principe van wederkerigheid. Uiteraard zal een adequaat antwoord worden gegeven”, zei woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin. President Vladimir Poetin zal de vergeldingsmaatregelen vastleggen.

Het Kremlin “betreurt” de “ongefundeerde” sancties: “wij betreuren dat president (Barack) Obama en de Amerikaanse regering zo een beslissing hebben genomen”, aldus de woordvoerder die eraan toevoegde dat het Kremlin de details van de verklaringen van de bewoner van het Witte Huis nu analyseert.

Moskou verwerpt ook de beschuldigingen, zei Peskov. “Zoals we voordien al hebben gezegd denken wij dat dergelijke beslissingen, dergelijke sancties ongegrond zijn en illegaal zijn gezien vanuit het internationaal recht. Wij verwerpen dergelijke ongegronde beschuldigingen (...) tegen Rusland”.

De Amerikaanse maatregelen “die destructief zijn voor de bilaterale relaties, doen wenkbrauwen fronsen en worden gezien als een uiting van agressie”, aldus de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

Wikileaks

Enkele maanden voor de presidentsverkiezingen werd er ingebroken in enkele e-mailaccounts van enkele topfiguren van de Democratische partij. De massa’s gehackte e-mailberichten kwamen in handen terecht van Julian Assange van Wikileaks en in de loop van de campagne werden er stelselmatig schadelijke e-mailberichten naar buiten gelekt.

De naar buiten gebrachte e-mails waren voor een groot deel afkomstig van Hillary Clintons campagnemanager John Podesta. Hillary’s nederlaag tegen Donald Trump wordt ten dele toegeschreven aan de hack.

Onderzoek zou nu hebben uitgewezen dat Rusland achter de e-mailhack zou zitten. Meteen nadat die bewijzen wereldkundig werden gemaakt, beloofde aftredend president Barack Obama dat hij represailles zou treffen.

Het Kremlin heeft eerder al ontkend met cyberoperaties zich met de Amerikaanse verkiezingen te hebben bemoeid.