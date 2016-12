6,3 miljoen euro voor restauratie districtshuizen

Antwerpen 2018 / Borgerhout / Ekeren / Hoboken / Merksem / Wilrijk - Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft 6.340.600 euro uitgetrokken voor de restauratie van zes Antwerpse districtshuizen.

Zes van de negen Antwerpse districtshuizen zijn beschermd als monument en komen in aanmerking voor een onroerenderfgoedpremie bij restauratie. Het kabinet van minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois heeft nu 6,3 miljoen euro uitgetrokken om die districtshuizen de komende drie jaar te restaureren.

Hat gaat om het districtshuis van Antwerpen (feestzaal De Harmonie en de voormalige oranjerie, waar het districtshuis naartoe zal verhuizen) het districtshuis van Borgerhout, Ekeren (kasteel Veltwijck), Hoboken (kasteel Sorgvliedt), Merksem en Wilrijk. De herbestemming van zaal Harmonie, en de restauratiewerken aan de buitenkant van het districtshuis van Merksem worden als eerste uitgevoerd. Daarna volgen de restauratie van de gevels en grachtwanden van kasteel Veltwijck, en het dak van het districtshuis van Borgerhout. Dat moet klaar zijn voor het plein ervoor kan worden aangelegd.

In 2010 werd al een masterplan opgesteld voor de districtshuizen. Dat was de aanzet voor het beheersplan dat nu is gemaakt. In het beheersplan staan onder andere de bouwhistorie, de gebruiksgeschiedenis, en een inventaris van de erfgoedelementen.

In de overeenkomst staat ook een ontsluitingsplan van de districtshuizen tijdens en na de restauratiewerkzaamheden. “Iedereen zal dit onroerend erfgoed kunnen blijven bezoeken en beleven”, klinkt het.