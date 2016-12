Slachtoffer brand zet solidariteitsactie zelf stop: “Er zijn mensen die jullie hulp harder nodig hebben”

Schoten - Dinsdag zette de kerstverlichting van haar kerstboom het appartement van Kerensa Willaert (32) in lichterlaaie. Er kwam spontaan een inzamelactie op gang om het slachtoffer aan onderdak en nieuwe meubelen te helpen. “Hoe lief. Maar gelukkig heb ik zelf een grote familie- en kennissenkring die me opvangen. Er zijn vast mensen die jullie hulp nog harder nodig hebben”, aldus Kerensa.

Residentie Rik Coppens in de Vic Meesstraat in Schoten, een nieuwbouwwijkje in de Kruiningenstraat, was pas sinds deze zomer helemaal klaar. Toch was het niet de combinatie van de Antwerp- en Beerschotspeler ...