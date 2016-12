Antwerpen - “Ik was er bijna voorbij gelopen”, zegt kankerspecialist prof. dr. Filip Lardon als hij voor de Vaporshop in de Wilde Zee in Antwerpen staat. “Een vaporshop, dat doet me aan coffeeshop denken, ik dacht dat ik in een donker café zou terechtkomen.”

Het is de eerste keer dat Filip Lardon een vaporshop bezoekt. Tussen de shoppers die nog last minute cadeaus zoeken in de Wilde Zee, stijgt af en toe een wolkje op. Geen wolkje rook, maar een wolkje damp, ...