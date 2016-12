Alexis Pinturault is de beste in combiné in Santa Caterina

De Fransman Alexis Pinturault heeft donderdag de Wereldbekermanche combiné in het Italiaanse Santa Caterina op zijn naam geschreven.

Pinturault werkte de combiné af in 2:19.71 en zo was hij 34 honderdsten van een seconde sneller dan de Oostenrijker Marcel Hirscher. De Noor Aleksander Aamodt Kilde was een seconde en dertien honderdsten trager dan de winnaar en mocht als derde mee het podium op. Kilde was de dag gestart met een zege in de super-G, in de slalom was de overwinning even later voor Pinturault. De Fransman boekte zijn achttiende Wereldbekerzege, de derde op rij al in de combiné. In de Wereldbekerstand blijft Hirscher wel autoritair aan de leiding, met een voorsprong van 231 punten op de Noor Kjetil Jansrud en 248 punten op Pinturault.

Onze landgenoot Armand Marchant verscheen niet aan de start in Santa Caterina.