Mathieu van der Poel na zware val in Azencross afgevoerd naar ziekenhuis

Mathieu van der Poel kwam in de voorlaatste ronde van de Azencross in Loenhout zwaar ten val. De Nederlander zat in de kopgroep maar kwam na een heuveltje zwaar op zijn rechterschouder terecht, bleef roerloos liggen en werd met een nekbrace op een brancard afgevoerd. De ernst van de blessure is nog niet bekend, hij werd onderzocht door de dokter in de medische post waarna hij met de ziekenwagen naar het ziekenhuis in Malle werd afgevoerd.

De Nederlandse kampioen wilde een kloofje dichten op koploper Toon Aerts, nadat Tom Meeusen een gaatje had gelaten voor zijn ploegmaat. Bij dat inhaalmanoeuvre kwam hij echter ten val nadat zijn voorwiel wegschoof na een heuveltje.

"Ik wil meteen mijn excuses aanbieden aan Mathieu, ik hoop dat hij me niets kwalijk neemt", aldus Meeusen. "Ik liet een gaatje voor mijn ploegmaat maar toen kwam hij me aan een razende vaart voorbij, ik schrok er zelf van..."

De beelden tonen echter dat Van der Poel zelf met iets te veel risico's het heuveltje nam, iets wat ook door ondermeer Wout Van Aert werd beaamd.

"Ik denk dat Mathieu iets te veel risico wou nemen om Tom (Meeusen, red.) te passeren", aldus de latere winnaar. "Hij was iets te enthousiast. Toen hij viel, zag ik meteen dat het iets pijnlijk was. Ik hoop van harte dat het meevalt en dat hij snel terug kan crossen. We mogen niet te snel voorspellingen doen, maar een lange afwezigheid zou niet goed zijn voor de sport."

Wout Van Aert zou uiteindelijk de Azencross winnen maar die zege werd uiteraard overschaduwd door de doodsmak van Van der Poel. In de zesde manche van het seizoen in de DVV Trofee veldrijden kwam de regerende wereldkampioen solo over de meet, voor Tom Meeusen en Kevin Pauwels. Met vier op zes in de DVV Trofee vergroot Van Aert met nog twee manches voor de boeg zijn voorsprong in het tijdsklassement. De eerstvolgende manche in de DVV Trofee wordt op nieuwjaarsdag in Baal met de Grote Prijs Sven Nys gereden. Op 4 februari staat met de Krawatencross in Lille de laatste manche van het seizoen op het programma.