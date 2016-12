Prins Harry verrast Amerikaans gezin met kerstkaart

Een Amerikaans gezin keek verrast op toen het een kerstkaartje van de Britse prins Harry in de brievenbus ontving. Het was echter niet enkel de ontvangst van het kaartje op zich dat als de grote verrassing gold, binnenin het kaartje prijkte immers een foto van de prins met de twee kinderen van het gezin met de volgende bedankwoorden: "Bedankt dat jullie mijn kerstkaarst mogelijk hebben gemaakt."

Prins Harry stuurt elk jaar net als alle andere leden van de koninklijke familie een officiële kerstkaart uit en dit jaar ontving het Amerikaanse gezin Radetic er geheel onverwacht ook eentje. Dat heeft daarentegen niets te maken met de Amerikaanse vriendin van Harry, maar wel met de foto die Harry voor zijn kaartje gebruikte. De twee kinderen van het gezin staan immers samen met Harry op de foto die in mei werd genomen tijdens de Invictus Games.

Vader Anthony Radetic nam deel aan dit evenement voor gewonde militairen, nadat hij gewond geraakte na een motorongeluk en zijn carrière in het leger vaarwel moest zeggen. Prins Harry bedankte het gezin alvast met de volgende bedankwoorden: "Bedankt dat jullie mijn kerstkaarst mogelijk hebben gemaakt".

Ook Anthony Radetic blijkt zeer geëerd door de geste van de prins. Dit schreef hij op Twitter: "Geëerd om een kerstkaart van prins Harry met mijn kinderen erop te ontvangen?

#honored to receive a Christmas card from #PrinceHarry with my #children on it????#ChristmasCard #royalfamily #royalmail #kensingtonpalace pic.twitter.com/lu2BPgIsnd