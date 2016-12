“Begrijpt de Belgische Staat geen Frans misschien?”

De advocaten van de Belgische Staat hebben donderdag gevraagd om de procedure voor de beslagrechter in de visumzaak in het Nederlands te laten plaatsvinden.

De Nederlandstalige beslagrechter van Brussel besloot woensdag dat de zaak over de dwangsommen die de Belgische Staat moet betalen aan een Syrische familie door de Franstalige beslagrechter van Brussel moet behandeld worden.

Beide beslagrechters kregen de zaak in handen, maar omdat er duidelijk samenhang is tussen beide processen en de hele procedure rond de Syrische familie tot nu toe in het Frans verliep, was de Nederlandstalige beslagrechter van oordeel dat de Franstalige de zaak voort moet behandelen.

Manoeuvre

Daar protesteert de Belgische Staat nu tegen, tot verbazing van de tegenpartij. “Volgens de Belgische wet kan niemand worden veroordeeld in een taal die hij niet begrijpt”, zegt advocaat Jacques Englebert. “Maar de Belgische Staat is toch drietalig, begrijpt zij misschien geen Frans?”, vraagt hij. Volgens de advocaten van het Syrische gezin gaat het om een manoeuvre om de procedure te vertragen.

De Franstalige beslagrechter zal normaal in de loop van donderdagnamiddag beslissen of het verzoek om een verandering van taal wordt ingewilligd.