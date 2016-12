Cadeautjes voor mensen die in armoede leven

Bornem - De mensen die een beroep doen op de Betere Eetbox in Bornem - een initiatief waar Bornemnaars die het financieel moeilijk hebben terechtkunnen voor voedingswaren - hebben gisteren een extra geschenkje gekregen.

Het was de Rotary Club Willebroek-Klein-Brabant die tientallen speculaasjes en repen chocolade overhandigde aan de vrijwilligers van de Beter Eetbox. “Twee keer per maand kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben bij ons terecht om groenten maar ook andere levensmiddelen op te halen. Donderdag was het weer zo’n moment. En met de gift van de Rotary Club kunnen we hen een speculoos meegeven. Zo kunnen ze ook in deze feestperiode het iets feestelijker maken”, zegt Kris Peelman van het Sociaal Huis.

En hoewel Bornem een relatief rijke gemeente is, is er ook heel veel verborgen armoede. “We geven levensmiddelen aan ongeveer zestig gezinnen. Dat komt neer op ongeveer 120 personen. Vermoedelijk leven nog veel meer mensen in armoede maar durven ze de stap naar het Sociaal Huis en de Betere Eetbox niet te zetten.”

Toch vinden meer en meer mensen de weg naar het initiatief. “Ze krijgen eten maar hebben hier ook sociaal contact. Met elkaar en met onze vrijwilligers.”

“Wij zien hier soms mensen wenen omdat ze het echt niet zouden redden zonder de voedselbedelingen. Dat pakt ons ook enorm”, vertelt een vrijwilliger. “Maar de dankbaarheid is heel groot. Er zijn mensen die zelfs speciaal voor ons een taart bakken. Om ons te bedanken.”

De Beter Eetbox werkt voornamelijk met producten van lokale bedrijven en er kunnen ook groenten en fruit worden opgehaald op de veiling. En sinds kort is de Betere Eetbox ook erkend als verdeelpunt van de Voedselbank.